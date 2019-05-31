В Госдуму РФ внесен законопроект о получении негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

В Госдуму РФ внесен законопроект, который дает право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам в 60 лет.



«Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее», — сказал один из авторов законопроекта, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.



Документ также уточняет основания для получения пенсии, такие как наличие страхового стажа и порядок обращения за негосударственной пенсией, сообщается на сайте Госдумы РФ.



При этом право на получение страховой пенсии ранее 55 и 60 лет сохраняется для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера, и других граждан.

Ранее сообщалось, что данный законопроект может быть принят в 2019 году. Предварительно, до конца весенней сессии — 28 июля.

