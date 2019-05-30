Россиянам могут разрешить получать выплаты от НПФ по старому пенсионному возрасту

Жители России, которые с 1 января 2019 года заключили договор о пенсионном обеспечении с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), смогут получать выплаты по старым условиям. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Планируется, что право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины — 60 лет. Гражданин вправе сам установить себе пенсионный возраст, но не выше 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, пишут «Известия».

Отмечается, что соответствующий законопроект может быть принят в текущем году. Предварительно, до конца весенней сессии — 28 июля.

Напомним, ранее Минтруд России уточнил новый порядок расчета доплаты к пенсии.