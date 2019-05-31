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Глава «Роскосмоса» призывает девушек активнее вступать в отряд космонавтов

13:29, 31.05.2019
Глава «Роскосмоса» призывает девушек активнее вступать в отряд космонавтов
Фото: roscosmos.ru

«Роскосмос» объявил новый набор в отряд космонавтов, об этом рассказал гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин, сообщает «РИА Новости».

Относительно этих космонавтов Рогозин заявил, что им придется работать на новых пилотируемых кораблях.

— Рассчитываем, что большое участие в этом наборе примут сами работники ракетно-космической отрасли, потому что мы бы хотели своих лучших из лучших таким образом и поощрять, — продолжил Рогозин.

Гендиректор корпорации обратил внимание, чтобы девушки проявляли «более активное участие».

Напомним, ранее «Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань».

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