Глава «Роскосмоса» призывает девушек активнее вступать в отряд космонавтов

«Роскосмос» объявил новый набор в отряд космонавтов, об этом рассказал гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин, сообщает «РИА Новости».

Относительно этих космонавтов Рогозин заявил, что им придется работать на новых пилотируемых кораблях.



— Рассчитываем, что большое участие в этом наборе примут сами работники ракетно-космической отрасли, потому что мы бы хотели своих лучших из лучших таким образом и поощрять, — продолжил Рогозин.

Гендиректор корпорации обратил внимание, чтобы девушки проявляли «более активное участие».

Напомним, ранее «Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань».

