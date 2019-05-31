Роуминг, детские пособия, завещания: какие законы вступают в силу с 1 июня

С 1 июня в России начнет действовать ряд новых законов.

С начала лета вступают в силу новые правила при оформлении детских пособий. Так, родители, получающие детские пособия, больше не будут привязаны к месту прописки. Оформить выплату можно по месту фактического проживания.

В России окончательно отменяется внутрисетевой роуминг. Жители страны не будут платить за звонки абонентам в других регионах внутри сети. Роуминг за границей не отменяется.

Для автомобилистов будет действовать ряд нововведений. Так, для любителей тюнинга появятся четкие инструкции, на которые можно ориентироваться при получении официального разрешения в ГИБДД, пишут «Известия».

Отмечается, что мера касается и тех, кто решил перейти на использование газа в качестве топлива.

Кроме того, с 1 июня споры по ОСАГО будут решаться с участием финансового омбудсмена. Информацию о том, как найти уполномоченного, должны представить страховые компании. Процедура будет бесплатной.

Вступят в силу правила, упрощающие для родственников оформления завещаний. Супруги могут составлять совместные завещание или договариваться с наследниками. Оформить такое завещание могут только те пары, которые состоят в официальном браке.

Напомним, с 1 мая в России вступили в силу законы о доплатах к пенсиям, исключениях по эскроу-счетам и амнистии капиталов.