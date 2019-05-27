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Медведев закрепил отмену внутрисетевого роуминга

13:51, 27.05.2019
Медведев закрепил отмену внутрисетевого роуминга
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — сказал глава правительства на встрече с вице-премьерами.

Медведев напомнил, что в соответствии с принятым законом внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня, передает ТАСС.

Он констатировал, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, и напомнил, что законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.

«Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее», — сказал он.

Напомним, что в 2017 году ФАС России потребовала от сотовых операторов отменить роуминг внутри России.

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