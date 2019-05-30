Минобороны России в ближайшие 3 года запустит девять межконтинентальных баллистических ракет

Министерство обороны РФ запустит в 2019—2020 годах девять межконтинентальных баллистических ракет.

Соответствующий тендер на страхование ответственности при пусках ракет разместило ведомство на сайте госзакупок, пишет ТАСС.

В список ракет вошли четыре МБР РС-12М («Тополь»), три МБР РС-24 («Ярс») и две МБР РС-28 («Сармат»).

Также ведомство собирается запустить три тяжелых ракеты-носителя космического назначения «Ангара-А5», четыре ракеты «Союз-2.1а», семь ракет «Союз-2.1в» и одну «Ангару-1.2».

Стоимость тендера составляет более 130 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за 6 лет, с 2012 по 2018 год, российская армия приняла на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и 108 баллистических ракет подводных лодок.