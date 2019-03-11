Российская армия за шесть лет получила более 200 баллистических ракет

За шесть лет, с 2012 по 2018 год, российская армия приняла на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и 108 баллистических ракет подводных лодок.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, армия также получила три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей», 17 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Приняты на вооружение 3712 новых танков, более 1 тысячи самолетов и вертолетов и 161 надводный корабль, катер и судно, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в 2019 году ВМФ России примет на вооружение три дивизиона ракетных комплексов «Бастион».