«Уфа» выиграла первый стыковой матч за право играть в РПЛ
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 2:0. Забитым мячом отличился Сильвестр Игбун. Гол в свои ворота забил защитник «Томи» Исмаил Эдиев.
Ответный матч пройдет 2 июня.
Напомним, в заключительном туре РПЛ «Уфа» уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. В итоге клуб занял 14-е место.СпортФутбол Башкортостан
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