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«Уфа» выиграла первый стыковой матч за право играть в РПЛ

18:50, 30.05.2019
«Уфа» выиграла первый стыковой матч за право играть в РПЛ
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 2:0. Забитым мячом отличился Сильвестр Игбун. Гол в свои ворота забил защитник «Томи» Исмаил Эдиев.

Ответный матч пройдет 2 июня.

Напомним, в заключительном туре РПЛ «Уфа» уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. В итоге клуб занял 14-е место.

СпортФутбол Башкортостан
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