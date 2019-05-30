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Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии

16:52, 30.05.2019
Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
Фото: vfgh.gv.at

Председатель Конституционного суда 69-летняя Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики для формирования переходного правительства до досрочных выборов в Национальный совет. Об этом заявил австрийский лидер Александр Ван дер Беллен.

«Я уполномочиваю госпожу председателя сформировать новое правительство. Она будет первой канцлером Австрийской Республики», — приводит слова Ван дер Беллена ТАСС.

Ранее президент Австрии освободил от обязанностей правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, после того как нижняя палата парламента страны вынесла ему вотум недоверия. Два дня функции канцлера выполнял глава Минфина Хартвиг Легер. В этой должности он посетил неформальный саммит ЕС в Брюсселе.

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