В Австрии министра финансов назначили временным канцлером

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, после того как нижняя палата парламента страны вынесла ему вотум недоверия.

Главой переходного правительства, который будет исполнять обязанности канцлера, назначен глава Минфина Хартвиг Легер. Остальные министры продолжат исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин, сообщает Kronen Zeitung.



Накануне Национальный совет Австрии на голосовании вынес вотум недоверия правительству страны и канцлеру Себастьяну Курцу. Это связано с кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. После этого появилась информация, что временным канцлером станет министр финансов Австрии Хартфиг Легер.

