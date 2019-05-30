В Челнах назначили главу Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития

Айрат Ганиев назначен новым начальником Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов, сообщает ИА «Татар-информ».

На этой должности 30-летний Ганиев сменил Ильмира Исхакова, который в середине мая стал заместителем руководителя исполкома города.



Айрат Ганиев ранее работал в ООО «Домкор Строй», а в 2017 году пришел в исполком на пост начальника отдела строительства и инженерной инфраструктуры Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития. Одновременно он исполнял обязанности заместителя начальника управления.

