Новости общества

16:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах назначили главу Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития

15:31, 30.05.2019
В Челнах назначили главу Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития
Фото: nabchelny.ru

Айрат Ганиев назначен новым начальником Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов, сообщает ИА «Татар-информ».

На этой должности 30-летний Ганиев сменил Ильмира Исхакова, который в середине мая стал заместителем руководителя исполкома города.

Айрат Ганиев ранее работал в ООО «Домкор Строй», а в 2017 году пришел в исполком на пост начальника отдела строительства и инженерной инфраструктуры Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития. Одновременно он исполнял обязанности заместителя начальника управления.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров