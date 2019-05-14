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В исполкоме Набережных Челнов объявили, кто занял должность замруководителя по строительству

14:28, 14.05.2019
В исполкоме Набережных Челнов объявили, кто занял должность замруководителя по строительству
Фото: https://vk.com/yashlekofficial / официальная группа микрорайона «Яшьлек» во «ВКонтакте»

Заместителем руководителя исполкома Набережных Челнов, который будет курировать вопросы строительства, архитектуры, землепользования, стал Ильмир Исхаков, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью.

Сегодня проходил конкурс в мэрии, который Исхаков выиграл. На эту должность претендовали три человека.

Напомним, это место было вакантно уже несколько лет. Осенью 2015 года Денис Щерба сложил с себя полномочия заместителя руководителя исполкома Челнов.

НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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