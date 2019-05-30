Зампрокурора РТ посчитал незаконным преследование росгвардейца за взятки 240 тысяч рублей

Фото: «Реальное время»

Лишь на сутки фигурантом уголовного дела о получении взятки стал начальник отделения по контролю за детективной и охранной деятельностью управления Росгвардии по РТ Сергей Романов. Вчера Советский суд продлил срок его задержания на 72 часа, а сегодня Следком отозвал ходатайство об аресте в связи с решением первого зампрокурора РТ Сергея Старостина.



«Постановление о возбуждении уголовного дела отменено прокурором в связи с неполнотой проверки и отсутствием достаточных данных, указывающих на признаки преступления», — пояснил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Как удалось выяснить журналисту «РВ», офицера Росгвардии, занимающего пост начальника отделения и замначальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Казани, заподозрили в получении мзды от владельцев оружия. В одном случае, как полагало следствие, на банковскую карту гвардейца были зачислены 7 тысяч рублей.

В другом эпизоде закрытого дела фигурировали 250 тысяч рублей — ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей в 2017—2018 годах от соучредителя ЧОПа «за общее покровительство и ускорение обработки поданных документов».

В Росгвардии уверяют — Романов добровольно уволился в начале этой недели, за три дня до возбуждения дела.

Ранее в Татарстане 4 года колонии за взятку 880 тысяч рублей получил бывший сити-менеджер Чистополя Заиконников.