Набиуллина выразила уверенность, что к 2024 году ставки по ипотеке удастся снизить до 8%

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снизить ставки по ипотеке до 8% к 2024 году реально, сообщает «РИА Новости».

С ее слов, денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сохранение стабильно низкой инфляции в долгосрочном плане. Это основной фактор снижения ставок по ипотечным жилищным кредитам.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети. Согласно законопроекту, многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могут получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей.

