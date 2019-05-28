Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети.



Согласно законопроекту, многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могут получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей.

«Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году», — сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.



Он добавил, что законопроект планируется принять до конца мая, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Напомним, что законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов был внесен в Госдуму РФ 6 мая.

