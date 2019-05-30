Проблему затопленного кладбища в Дербышках решит установка спецколлектора

На участке подтопления кладбища в Казани в поселке Дербышки установят коллектор, после чего проведут откачку воды, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом изданию сообщили в пресс-службе исполкома города. Там же добавили, что на кладбище «произошло подтопление грунтовыми водами низменной части территории». В мэрии подчеркнули, что сетей «Водоканала» на этой территории нет. Проба воды показала, что это не фекальные стоки и не вода, подаваемая в микрорайоне «Дербышки».

Напомним, ранее сообщалось, что кладбище в казанском поселке Дербышки превратилось в болото. Как утверждают местные жители, такого потопа не было много лет.

Отмечается, что вода распространилась на площади 400 квадратных метров. Часть могил оказалась размыта.

