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В казанском поселке Дербышки затопило кладбище

15:21, 21.05.2019
В казанском поселке Дербышки затопило кладбище
Фото: скриншот видео YouTube.com

Кладбище в казанском поселке Дербышки превратилось в болото. Как утверждают местные жители, такого потопа не было много лет.

Отмечается, что вода распространилась на площади 400 квадратных метров. Часть могил оказалась размыта.

В администрации кладбища «Дербышки» комментировать ситуацию отказались, отметив, что затопление не связано с прорывом сетей водоканала, а носит природный характер.

В исполкоме Казани подтвердили, что трубы на территории кладбища не проходят. На место для решения проблемы выехали специалисты, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее сотрудники управления Росприроднадзора по РТ нашли несанкционированную свалку напротив кладбища Киндери.

Общество Татарстан
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