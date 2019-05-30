В Башкирии тлеет мусор на полигоне, расстояние до ближайшего населенного пункта — 2,5 км

Фото: ГУ МЧС России по РБ

Вечером 29 мая поступило сообщение о горении мусора на полигоне ТБО в Краснокамском районе Башкирии, сообщает ГУ МЧС России по РБ.

Горение удалось локализовать только в 3.40 30 мая. Сейчас на площади 800 кв. метров тлеет мусор. Тлеющий мусор проливают и отсыпают глиной. Полигон ТБО расположен в 2,5 км от населенного пункта Енактаево. Лаборатории Роспотребнадзора и Минприроды республики проводят замер ПДК загрязнения воздуха. Угрозы населенному пункту нет.

Напомним, ранее жители села Прости в Нижнекамском районе Татарстана перекрыли дорогу грузовикам на полигон ТБО, который горел прошлой осенью.

Как сообщает телеканал «Татарстан-24», грузовики сваливали на полигон строительный мусор. Местные жители, опасаясь повторения прошлогодней ситуации, перекрыли дорогу.

