Жители села Прости перекрыли дорогу грузовикам с мусором на полигон, горевший прошлой осенью

Жители села Прости в Нижнекамском районе Татарстана перекрыли дорогу грузовикам на полигон ТБО, который горел прошлой осенью.

Как сообщает телеканал «Татарстан-24», грузовики сваливали на полигон строительный мусор. Местные жители, опасаясь повторения прошлогодней ситуации, перекрыли дорогу.

Местные власти вступили в диалог с жителями села и пообещали починить дорогу, разбитую от многотонных грузовиков. Кроме того, представители администрации заверили, что возьмут на контроль тоннаж большегрузов.

Напомним, что тушение мусора на свалке в Нижнекамском районе началось 19 октября. По факту пожара было возбуждено административное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.