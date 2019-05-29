Глава ВЦИОМ спрогнозировал явку на выборах главы Башкирии
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров во время круглого стола «Обновление. Новые главы регионов глазами избирателей»
назвал предполагаемый уровень явки избирателей на выборы главы Башкирии.
В регионе явка ожидается на уровне 40,4%. Еще в одном регионе ПФО, Оренбургской области, явка ожидается в 34,1%, пишет RNS.
За врио главы Башкирии Радия Хабирова готовы проголосовать 85% избирателей.
Ранее Курултай Башкирии разрешил Хабирову потратить на выборы 200 млн рублей.ОбществоВласть Башкортостан
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