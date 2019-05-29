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Глава ВЦИОМ спрогнозировал явку на выборах главы Башкирии

18:05, 29.05.2019
Глава ВЦИОМ спрогнозировал явку на выборах главы Башкирии
Фото: glavarb.ru

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров во время круглого стола «Обновление. Новые главы регионов глазами избирателей» назвал предполагаемый уровень явки избирателей на выборы главы Башкирии.

В регионе явка ожидается на уровне 40,4%. Еще в одном регионе ПФО, Оренбургской области, явка ожидается в 34,1%, пишет RNS.

За врио главы Башкирии Радия Хабирова готовы проголосовать 85% избирателей.

Ранее Курултай Башкирии разрешил Хабирову потратить на выборы 200 млн рублей.

ОбществоВласть Башкортостан
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