Опрос выявил регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область показала самый низкий электоральный рейтинг Владимира Путина, сообщает РБК.

Об этом говорят данные закрытого опроса ФОМ для Кремля. В регионе за Путина готовы проголосовать только 36% опрошенных. Исследование проводилось в российских регионах с середины марта по начало апреля. В среднем по стране за действующего президента проголосовали 48% респондентов.

Напомним, ранее руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров высказал мнение, что причиной падения рейтинга президента России Владимира Путина является неверие россиян в то, что когда-то им станет жить лучше.

