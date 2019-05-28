В России в активном обращении осталась треть монет номиналом более 10 копеек

На территории России продолжают активно циркулировать около трети монет номиналами от 10 копеек. Об этом заявил директор департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимир Демиденко.

По его словам, около 10 млрд монет, что составляет пятую часть, находятся в копилках и могут быть возвращены в обращение.

«Остальное, по-видимому, безвозвратно утеряно», — цитирует «РГ» Демиденко.

Он также добавил, что из-за недостаточно активного оборота ЦБ приходится выпускать в обращение большое количество монет. Так, Банк России в 2018 году выдал около 2,9 млрд монет. Из обращения вернулось 1,7 млрд монет, а 1,2 млрд осталось у населения.

Всего на начало апреля 2019 года в обращении числились 66,9 млрд монет.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля.