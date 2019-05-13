Центробанк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центральный банк России с 2018 года перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля.

В обращении в прошлом году находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, из которых 72,8 млн — это монеты достоинством в одну копейку, 288,5 млн — в пять копеек, 2,5 млрд — 10 копеек, 3,6 млрд — 50 копеек.

Данного количество монет достаточно для обеспечения наличных платежей. Показатель важен в связи с тем, что цены на многие товары в России, в том числе на лекарства, тарифы на услуги, пенсии, выражаются в рублях и копейках.

При этом часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь в оборот, пишут «Известия».

ЦБ советует российским банкам проводить работу по сдаче монет в кассы.

Напомним, ранее Центробанк изменил двуглавого орла на логотипе.