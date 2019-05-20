МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей
Министерство внутренних дел России предложило изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Соответствующее предложение направлено в правительство. Также кабмину предложили усилить ответственность «за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
Ранее депутаты Государственной думы единогласно приняли в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.
Согласно законопроекту, в случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление — до четырех лет.Общество
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