МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей

Министерство внутренних дел России предложило изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Соответствующее предложение направлено в правительство. Также кабмину предложили усилить ответственность «за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

Ранее депутаты Государственной думы единогласно приняли в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.



Согласно законопроекту, в случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление — до четырех лет.