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Сегодня в Татарстане возможен небольшой дождь и до +26

04:35, 28.05.2019
Сегодня в Татарстане возможен небольшой дождь и до +26
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 28 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Утром возможен туман, днем - небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +21°С до 26°С. В Казани днем ожидается от +23°С до 25°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +21°С до 25°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 28 мая.

Общество Татарстан
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