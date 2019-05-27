МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 28 мая

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 23 часов 27 мая до 9 часов 28 мая.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром 28 мая местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, днем сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный, порывами 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +18°С до 23°С.

