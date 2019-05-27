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Пять регионов ПФО вошли в число лидеров по площади неиспользуемых сельхозземель

16:19, 27.05.2019
Пять регионов ПФО вошли в число лидеров по площади неиспользуемых сельхозземель
Фото: pixabay.com

Башкирия, Кировская, Нижегородская области, Татарстан а также Пермский край вошли в число регионов России с наибольшим количеством неиспользуемых сельхозземель.

Лидером по этому показателю является Республика Башкортостан. Здесь не используется 4,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения, следует из картографических материалов «Гринпис».

Далее в списке следуют Новосибирская, Тверская, Смоленская, Кировская, Нижегородская области, Татарстан, Алтайский край, Пермский край и Курганская область.

Всего в России пустует порядка 80 млн га земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для лесного хозяйства и создания лесных плантаций, подсчитали в «Гринпис».

Ранее Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов заявил, что посевная кампания в Татарстане подходит к концу. По его словам, засеяно 1,63 млн га или 93% от плана.

ПромышленностьАгропром БашкортостанКировская областьТатарстан
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