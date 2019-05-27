Пять регионов ПФО вошли в число лидеров по площади неиспользуемых сельхозземель

Башкирия, Кировская, Нижегородская области, Татарстан а также Пермский край вошли в число регионов России с наибольшим количеством неиспользуемых сельхозземель.

Лидером по этому показателю является Республика Башкортостан. Здесь не используется 4,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения, следует из картографических материалов «Гринпис».

Далее в списке следуют Новосибирская, Тверская, Смоленская, Кировская, Нижегородская области, Татарстан, Алтайский край, Пермский край и Курганская область.



Всего в России пустует порядка 80 млн га земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для лесного хозяйства и создания лесных плантаций, подсчитали в «Гринпис».



Ранее Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов заявил, что посевная кампания в Татарстане подходит к концу. По его словам, засеяно 1,63 млн га или 93% от плана.

