Марат Ахметов рассказал о пересеве погибших озимых в Татарстане

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов заявил на совещании в доме правительства республики, что посевная кампания в Татарстане подходит к концу. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Засеяно 1,63 млн га, что составляет 93% от плана. Необходимо охватить еще 150 тысяч га. Предполагается, что сев яровых культур завершится на следующей неделе. Одновременно с основным севом идет пересев погибших озимых. Нужно досеять не менее 100 тысяч га.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабужский муниципальный район, где ознакомился с ходом посевных работ.

