Жительница Набережных Челнов приняла мошенника за свидетеля ДТП и перечислила ему 102 тысячи рублей

39-летняя челнинка стала участницей ДТП и разыскивала свидетелей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

24 мая в 8.50 ей позвонил неизвестный, который предложил свою помощь. Свою услугу он оценил в 102 тысячи рублей. В результате женщина перечислила накопления на расчетный счет злоумышленника. Только спустя время она поняла, что ее обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер мошенника зарегистрирован в Москве.

Напомним, ранее в Саратовской области группе мошенников удалось обналичить около 1 млрд рублей.

