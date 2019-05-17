В Саратовской области пресекли деятельность мошенников, которые обналичили почти 1 млрд рублей

В Саратовской области группе мошенников удалось обналичить около 1 млрд рублей, сообщается на официальном портале ГУ МВД России по Саратовской области.

Установлено, что подозреваемые создали несколько фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства. Потом их переводили на счета других организаций, после чего деньги обналичивали и возвращали клиентам. За услуги по обналичиванию подозреваемые получили доход в виде комиссии, который превышает 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Напомним, ранее Центробанк впервые назвал секторы экономики, участники которых чаще других проводили сомнительные операции в 2018 году.

