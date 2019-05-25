В Госдуме пояснили, что у родителей сохраняется право оставаться с детьми в стационаре

Право родителей на пребывание с детьми в стационаре сохранится после того, как закон о допуске родственников в реанимацию вступит в силу, сообщает «РИА Новости».

Новая норма в противоречие с действующим законодательством не вступает, заметил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. В среду Совфед на заседании одобрил закон о предоставлении родственникам пациентов права посещать реанимацию.



Напомним, что в 2016 году Константин Хабенский попросил Путина обязать больницы пускать родственников в палаты реанимаций. Позднее был разработан соответствующий законопроект, который в прошлом году поддержало правительство РФ. 16 мая этого года проект о доступе родственников в реанимацию был принят Госдумой РФ во втором чтении.

