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В Госдуме пояснили, что у родителей сохраняется право оставаться с детьми в стационаре

04:31, 25.05.2019
В Госдуме пояснили, что у родителей сохраняется право оставаться с детьми в стационаре
Фото: realnoevremya.ru

Право родителей на пребывание с детьми в стационаре сохранится после того, как закон о допуске родственников в реанимацию вступит в силу, сообщает «РИА Новости».

Новая норма в противоречие с действующим законодательством не вступает, заметил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. В среду Совфед на заседании одобрил закон о предоставлении родственникам пациентов права посещать реанимацию.

Напомним, что в 2016 году Константин Хабенский попросил Путина обязать больницы пускать родственников в палаты реанимаций. Позднее был разработан соответствующий законопроект, который в прошлом году поддержало правительство РФ. 16 мая этого года проект о доступе родственников в реанимацию был принят Госдумой РФ во втором чтении.

ОбществоВластьМедицина
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