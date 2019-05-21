Госдума РФ приняла закон о доступе родственников в реанимацию

Госдума РФ сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет родственникам посещать своих близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии.

Поправки внесены в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно им, право доступа в отделения реанимации получат родители пациента, а также иные члены семьи или его законные представители, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Порядок доступа в реанимации разработает Минздрав.



Напомним, что в 2016 году Константин Хабенский попросил Путина обязать больницы пускать родственников в палаты реанимаций. Позднее был разработан соответствующий законопроект, который в прошлом году поддержало правительство РФ. 16 мая этого года проект о доступе родственников в реанимацию был принят Госдумой РФ во втором чтении.

