Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о доступе родственников в реанимацию

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект, согласно которому родственники пациентов смогут посещать своих близких в реанимации.



«У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни. Проект закона длительное время прорабатывался с Минздравом, и сегодня мы можем сказать, что мы вышли на согласованную позицию», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Порядок доступа в реанимации должен быть разработан Минздравом, сообщается на сайте Госдумы РФ.



В профильном комитете рекомендовали рассмотреть законопроект в третьем, окончательном чтении 21 мая.



Напомним, что в 2016 году Константин Хабенский попросил Путина обязать больницы пускать родственников в палаты реанимаций. Позднее был разработан соответствующий законопроект, который в прошлом году поддержало правительство РФ.