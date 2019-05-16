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Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о доступе родственников в реанимацию

16:59, 16.05.2019
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о доступе родственников в реанимацию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект, согласно которому родственники пациентов смогут посещать своих близких в реанимации.

«У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни. Проект закона длительное время прорабатывался с Минздравом, и сегодня мы можем сказать, что мы вышли на согласованную позицию», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Порядок доступа в реанимации должен быть разработан Минздравом, сообщается на сайте Госдумы РФ.

В профильном комитете рекомендовали рассмотреть законопроект в третьем, окончательном чтении 21 мая.

Напомним, что в 2016 году Константин Хабенский попросил Путина обязать больницы пускать родственников в палаты реанимаций. Позднее был разработан соответствующий законопроект, который в прошлом году поддержало правительство РФ.

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