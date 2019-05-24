Греф рассказал, как Сбербанк бьется за каждую копейку

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что, несмотря на большую прибыль, банк бьется за каждую копейку.

«Мы стараемся, во-первых, не очень много покупать, только самое необходимое, и всегда взвешиваем, стоит это покупать или стоит развивать с нуля. Мы стараемся не тратить деньги, и с деньгами у нас проблемы на самом деле — мы бьемся за каждую копейку», — сказал он, его цитирует «РИА Новости».

Он отметил, что «мы очень богаты, потому что мы очень бедны, мы каждую копейку считаем».

«Я не считаю этичным обсуждать эти прибыли, когда не хватает капитала и когда есть высокие ожидания по дивидендам», — заключил Греф.