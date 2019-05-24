Греф назвал справедливым предложение перечислять часть дивидендов ЦБ

Глава Сбербанка Герман Греф оценил предложение председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о передаче части дивидендов в ЦБ. Он назвал идею справедливой.

«Я думаю, что это абсолютно правильно. Мне кажется, это было бы справедливо, чтобы часть их оставалась в Центральном банке, потому что у них большие убытки — им нужны источники для покрытия убытков», — передает ТАСС заявление Грефа.

Накануне председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина предложила изменить порядок выплаты дивидендов Сбербанка, учитывать их в доходах ЦБ, а не перечислять напрямую в бюджет.

По итогам 2018 года Банк России получил убыток в размере 436,4 млрд рублей.

Дивиденды, которые ЦБ получит от Сбербанка по итогам 2018 года, могут превысить 135 млрд рублей, по итогам 2019 года — могут составить 209 млрд рублей, за 2020 год — 231 млрд рублей.

Всего же банк планирует выплатить рекордные для России дивиденды в размере 361,3 млрд рублей.

