В Пермском крае сотрудников управляющей компании обвинили в гибели пяти человек

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех сотрудников управляющей организации из Кизела Пермского края. Их обвиняют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум или более лицам».

Установлено, что обвиняемые в период с 2014 по 2018 годы, зная об аварийном состоянии вентиляционных каналов и дымоходов, ведущих в квартиры в доме №42 по ул. Пролетарская, не организовали выполнение ремонтных работ. В результате разрушения и засоров вентиляционных шахт и дымоходных каналов пятеро жильцов дома скончались от острого отравления окисью углерода в своих квартирах, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Уголовное дело направят в Кизеловский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Перми работники управляющей компании «Свой дом» по ошибке прописали в двухкомнатной квартире 4 тысячи человек.