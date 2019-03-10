В пермской квартире по ошибке «прописали» более 4 тысяч человек

В Перми работники управляющей компании «Свой дом» по ошибке прописали в двухкомнатной квартире 4 тысячи человек.

Ранее СМИ сообщили, что житель Перми получил квитанцию за февраль от УК «Свой дом» на 2 миллиона рублей из-за того, что в помещении, в соответствии с платежным документом, прописаны 4 050 человек.

После этого в МВД провели проверку и не выявили «прописанных» в квартире 4 тысяч человек.

Как пишет «РИА Новости», УК «Свой дом» извинилась перед жильцом. Там пояснили, что ошибка в расчетах появилась из-за сбоя программного обеспечения.

Ранее в администрации Туймазинского района Республики Башкортостан рассказали, что по ошибке разместили госзакупку на питание детей в детском саду на 459 млрд рублей.