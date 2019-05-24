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СМИ: фитнес-проект дочери основателя «Магнита» обанкротился до открытия

08:07, 24.05.2019

Полная тезка дочери основателя «Магнита» Полина Сергеевна Галицкая зарегистрировала компанию «Сайклклаб» в июне 2018 года. Однако еще зимой 2019-го эта компания была ликвидирована.

Основным видом деятельности была указана деятельность фитнес-клубов, пишет Forbes.

Компания была зарегистрирована в жилом доме по улице им. Героя Аверкиева в Краснодаре, отмечает издание. Однако по свидетельствам местных жителей, в этом доме фитнес-клуба никогда не было.

Напомним, что Сергей Галицкий подробно рассказал, почему он продал свою долю «Магнита», в интервью основательнице The Bell и «Русские норм!» Елизавете Осетинской.

Бизнес
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