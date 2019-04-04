Галицкий подробно объяснил свой уход из «Магнита»

Бизнесмен Сергей Галицкий объяснил, почему ушел из «Магнита». По его словам, причинами стали психологическое давление, возраст и госрегулирование.

«Ты не можешь на 100% контролировать ситуацию, это связано с человеческими жизнями и лежит грузом на тебе каждый день — это для меня очень сложно», — рассказал основатель сети изданию The Bell. Галицкий уточнил, что привык полностью контролировать все процессы.

«Когда бизнес так сильно персонифицирован, каждое новое открытие магазина, распределительного центра, каждая новая машина уменьшает спокойный сон еще на одну минуту», — пояснил бизнесмен.

Большое влияние оказывает и возраст, поскольку скорость принятия решений снижается, добавил предприниматель.

«Та интенсивность, которая у меня была в компании, для моих лет уже была разрушительной», — признался Галицкий.

Госрегулирование стало третьим фактором, поскольку власти старались контролировать компанию все больше по мере ее роста.

«Когда ты ежедневно заточен на поиск оптимальных бизнес-решений, то, что ты все больше времени должен уделять диалогу с госорганами… Для меня очень сложно как предпринимателю по своей сути, и это не моя сильная сторона», — поделился основатель «Магнита».

Напомним, что Галицкий продал свою долю «Магнита» ВТБ. По итогам сделки бизнесмен получил 138 млрд рублей за 29,1% акций ретейлера.