В полуфинале чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Финляндией

Соперником команды России по полуфиналу ЧМ по хоккею стала сборная Финляндии, сообщает «РИА Новости».

Финны в овертайме одолели шведов, действующих чемпионов мира, со счетом 5:4. В другом матче за выход в финал сразятся сборные Канады и Чехии. Полуфинальные встречи состоятся 25 мая, а финал — 26 мая. Все игры пройдут в Братиславе.

Напомним, ранее сборная России по хоккею обыграла национальную команду США в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.

Игра прошла в Братиславе и закончилась со счетом 4:3. В составе российской сборной отличились Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. У американцев забили Брэди Шей, Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкэт.

