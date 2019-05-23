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Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею, обыгрыв американцев

19:26, 23.05.2019
Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею, обыгрыв американцев
Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду США в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.

Игра прошла в Братиславе и закончилась со счетом 4:3. В составе российской сборной отличились Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. У американцев забили Брэди Шей, Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкэт.

В полуфинале сборная Россия сыграет с Канадой или Швейцарией.

Напомним, в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла сборную Швеции со счетом 7:4. В итоге россияне заняли первое место в группе, не проиграв ни одного матча.

СпортХоккей
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