Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею, обыгрыв американцев
Сборная России по хоккею обыграла национальную команду США в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
Игра прошла в Братиславе и закончилась со счетом 4:3. В составе российской сборной отличились Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. У американцев забили Брэди Шей, Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкэт.
В полуфинале сборная Россия сыграет с Канадой или Швейцарией.
Напомним, в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла сборную Швеции со счетом 7:4. В итоге россияне заняли первое место в группе, не проиграв ни одного матча.СпортХоккей
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