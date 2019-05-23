Орешкин назвал условия, которые необходимы для ускорения российской экономики

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заметил, что в России пока не сформирована модель экономического роста, которая дала бы возможность выйти на темпы выше мировых, сообщает РБК.

Об этом он заявил во время коллеги министерства. Орешкин отметил, что нужно улучшить инвестиционный климат и активизировать внешнеэкономическую деятельность. На данный момент главная причина торможения экономики — слабость конечного спроса на фоне синхронного ужесточения налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

Напомним, ранее сообщалось, что на конец 2019 года инфляция в России может опуститься ниже 4%.

«Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% по оптимистичному сценарию. Ситуация, конечно, говорит о том, что есть необходимость стимулирования совокупного спроса», — заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на итоговой коллегии министерства.