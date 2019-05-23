В Чебоксарах появились зеркальные лебеди
В Чебоксарах идет масштабная работа по озеленению и оформлению территорий в год 550-летнего юбилея города. Например, на кольце «Энергозапчасть» уже появились зеркальные лебеди, сообщается на официальном портале администрации Чебоксар.
В городе предстоит украсить 16 кольцевых развязок, 20 скверов и парков и 20 общественных территорий.
Напомним, 7 мая вручили первые юбилейные медали «В память о 550-летии города Чебоксары», их получили ветераны Великой Отечественной войны, чья жизнь непосредственно связана с городом.
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