Первые медали в честь 550-летия Чебоксар получили ветераны Великой Отечественной войны

Сегодня вручили первые юбилейные медали «В память о 550-летии города Чебоксары», их получили ветераны Великой Отечественной войны, чья жизнь непосредственно связана с городом, сообщается на официальном портале администрации Чебоксар.

Среди приглашенных ветеранов — Нил Морозов, Григорий Охотников, Александр Рыбаков. Каждый из них поделился своими воспоминаниями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани из-за празднования Дня Победы и подготовки к 9 Мая изменится схема движения девяти автобусных маршрутов. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.



По его словам, сегодня с 17 до 23 часов, а также с 17 часов 8 мая до 21 часа 9 мая изменяются схемы движения девяти автобусных маршрутов под номерами 6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74 и 75 по ул. Право-Булачной, Чернышевского, Московской, Ташаяк, Саид-Галеева, Кировская дамба.

