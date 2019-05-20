В апреле российские работодатели задолжали работникам почти 3 млрд рублей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что, по данным на начало апреля, задолженность по зарплате в России достигала почти 3 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

При этом столько же работодатели выплатили работникам в январе — феврале 2019 года. Голикова отметила, что в прошлом году в общей сложности была ликвидирована задолженность по зарплате на 13,6 млрд рублей.

Напомним, ранее прокуратура Вахитовского района Казани выявила, что шести работникам ООО «Строительная компания «Мосдорстрой» не выплачивали заработную плату с декабря 2018 года по апрель 2019 года. Долг по оплате труда превышает 390 тысяч рублей.

