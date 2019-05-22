В России собираются открыть учреждение, определяющее потребность в лекарствах

Под эгидой Министерства здравоохранения РФ может появиться федеральное автономное учреждение, которое будет определять потребности в закупках лекарств.

По словам директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елены Максимкиной, созданное учреждение будет осуществлять определенные контрольные мероприятия, в том числе определять потребность россиян в лекарствах. Также оно будет отслеживать, сколько препаратов находится на рынке, пишет «РИА Новости».

Ранее член Совета Федерации Ирина Рукавишникова внесла в Государственную думу законопроект, направленный на борьбу с «аптечной наркоманией», который подразумевает введение повышенных штрафов за нарушение закона в сфере обращения лекарств, обладающих психоактивным действием.