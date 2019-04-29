В Госдуму РФ внесли проект о борьбе с «аптечной наркоманией»

Член Совета Федерации Ирина Рукавишникова внесла в Государственную думу законопроект, направленный на борьбу с «аптечной наркоманией», который подразумевает введение повышенных штрафов за нарушение закона в сфере обращения лекарств, обладающих психоактивным действием.



Согласно документу, граждан предлагается штрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей или дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет.

Росздравнадзору предлагается дать полномочия по рассмотрению дел о соответствующих правонарушениях.



Ранее в Госдуму поступил законопроект о расширении применения налогового вычета на лекарства. Его предлагают применять в отношении всего перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

