Васильева: «К 2029 году в школах будет не хватать 180 тысяч педагогов»

Министр просвещения Ольга Васильева на форуме молодых педагогов в Выборге рассказала, что к 2029 году дефицит учителей в школах страны составит 180 тысяч человек.



«К 2029 году не будет хватать 180 тысяч педагогов в школах. Сейчас ежегодно по контрольным цифрам приема на бюджет в педагогические вузы поступают 73 тыс. человек, из них только 33—34 тысячи доходят до школ», — сообщила министр.

Она добавила, что в настоящее время в школах страны трудятся 1 млн 308,5 тыс. учителей. При этом дефицит составляет 10—11%, передает ТАСС.



Глава Минпросвещения РФ подчеркнула, что сейчас для ведомства важнейшей задачей является привлечение молодых педагогов в школы.



Ранее Васильева рассказала, что российские школы испытывают дефицит в учителях математики и английского языка.

