Министр просвещения РФ Васильева рассказала, в каких учителях российские школы нуждаются больше всего

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, что отечественные школы больше всего испытывают дефицит в учителях математики и английского языка, сообщает ТАСС.

Также не хватает педагогов информатики и начальных классов. Ранее Васильева уже заявляла, что если не принимать необходимых мер, нехватка педагогов-предметников в российских школах к 2029 году достигнет 188,7 тысяч человек.

Напомним, ранее министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС). Глава ведомства Ольга Васильева рассказала, что новые стандарты подготовили представители Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А.И. Герцена, Московского педагогического государственного университета (МПГУ) им. В.И. Ленина и Московского городского педагогического университета.



