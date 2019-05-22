В России могут начать выплачивать компенсации родителям, чьи дети не попали в детский сад

Российским семьям могут начать выплачивать компенсации, если их детям не хватило места в дошкольном учреждении. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.

Согласно документу, один из родителей, чей ребенок в возрасте от полутора до трех лет не попал в детсад, имеет право на выплату. Ее размер составит средний прожиточный минимум по России, передает РЕН ТВ.

Главной целью инициативы станет помощь матерям, которые вынуждены сами сидеть с детьми или нанимать няню, что сильно бьет по семейному бюджету.

Предварительно, на выплаты потребуется около 1,3 триллиона рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут перевести школы и детсады на «семейный график».